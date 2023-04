Leckeres zu Ostern: Zwei Hobbybäckerinnen stellen Rezepte vor

Hobbybäckerinnen aus Thannhausen und Oberried zeigen ihre Rezepte für Kaffee-Vanille-Waffel und einen Bienenkuchen. Viele Rezepte haben sie von der Oma übernommen.

Susanne Kurth aus Thannhausen war schon häufiger in der Zeitschrift Zuckerguss mit ihren leckeren Kuchenrezepten vertreten. Diesmal zur Osterzeit überzeugte sie die Jury mit ihren Kaffee-Vanille-Waffeln. Susanne Kurth ist verheiratet und hat erwachsene Kinder und eine 16-jährige Katze, Leila. Susanne Kurth wurde 1961 in Pähl geboren, wuchs in Thannhausen auf und machte dort eine Ausbildung als Bürokauffrau. Sie lebt mit ihrer Familie in Thannhausen und arbeitet halbtags in einem Büro. „Meine Nachmittage genieße ich dann zu Hause, beim Kochen und Backen und beim Fahrradfahren“.

Das ist das Magazin "Zuckerguss" 1 / 4 Zurück Vorwärts Das „Zuckerguss 27“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Himbeer-Vanille-Zebrakuchen, Erdbeer-Holunder-Torte oder Cheesecake-Bowl mit Früchten, dieses Mal dreht sich wieder alles um frühlingshafte Leckereien. Von Torten, über Kuchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Ein Spezial-Kapitel rund um Zitrusfrüchte und einzigartige Rezept-Tipps regionaler Konditormeister machen direkt Lust zum Ausprobieren.

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro bei allen Service-Partnern unserer Zeitung, bei ausgewählten Buchhandlungen sowie im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop erhältlich. Zusätzlich gibt es eine Bestellhotline [08 21] 777 - 44 44. Kleiner Tipp: Mit dem Zuckerguss-Jahres-Abo sparen Sie 40% gegenüber dem Einzelkauf. Abo-Infos unter: www.augsburger-allgemeine.de/backen

Sie fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad. Mit ihrem Mann geht es auch mit den Rädern in die Ferien. Mit Freunden machen sie im Urlaub viele schöne Tagesausflüge. Im Winter strickt sie Socken. Ihr Sohn wohnt in der Nähe und kommt täglich zum Mittagessen zu ihr. „Ich habe als Kind gerne mit meiner Oma gebacken, schwärmt sie, vor allem ihre leckeren Apfel- und -Rumkuchen waren einfach fantastisch, erzählte Susanne Kurth“. Früher hat sie in der Haushaltsschule in Krumbach gelernt. Backen und Kochen waren schon immer ihr Ding. Aus dem Garten holt sie sich im Sommer viele frische Obst- und Beerensorten für die Kuchen. Ihre Kinder und ihr Mann freuen sich über die guten Kuchen, die es häufig zu Hause gibt.

Das ist Susanne Kurths Rezept für die Kaffee-Vanille-Waffel

Das Rezept für die Kaffee-Vanille-Waffel aus dem Zuckerguss 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten: 2 Eier, 60 g Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, 199 g Quark, 1 Päckchen Backpulver, 200 g Mehl, 50 ml Sahne, 100 ml Espresso, etwas Butter, etwas Vanilleeis, einige Minzblätter, Obst nach Belieben, etwas Puderzucker

So wird's gemacht: Eier mit Zucker, Vanillezucker und Quark glatt rühren. Mit Backpulver vermischtes Mehl und Sahne mit kaltem Espresso abwechselnd unter die Masse rühren. Der Teig sollte geschmeidig sein. Das heiße Waffeleisen mit Butter einpinseln und die Waffeln nacheinander backen. Mit Vanilleeis, Minzblättern und Obst servieren, sowie mit Puderzucker bestäuben.

Zum vierten Mal im Zuckerguss: Ilona Burghard aus Oberried

Ilona Burghard war bisher dreimal im Zuckerguss dabei. Aus der Zeitschrift holt sich die Bäckerin auch gerne Anregungen. Ilona Burghard liebt das Backen, „es macht mir einfach richtig Spaß“, sagt sie. Sie hat einen großen Garten und dort holt sie sich Obst und Beeren, wenn sie backen möchte. Sie hat aber auch viele Gemüsesorten, sie mag alles gerne frisch. Was nicht verwertet werden kann, wird eingefroren. Obwohl Ilona Burghard Vollzeit als Industriekauffrau arbeitet, findet sie trotzdem Zeit, ihrer Leidenschaft nachzugehen. Als Kind hat sie, wie auch viele andere Hobby-Bäckerinnen, mit ihrer Mutter gebacken. Jetzt ist sie seit einem dreiviertel Jahr verheiratet und wohnt mit ihrem Mann in Oberried.

Ilona Burghard aus Oberried backt ihren Bienenkuchen. Foto: Elisabeth Schmid

Da ihr Vater Imker ist, hatte sie die Idee, einen Bienenkuchen zu backen. Die Überraschung war gelungen, Papa freute sich sehr darüber und genoss den feinen Kuchen. Sie backt alles querbeet, nur Torten macht sie nicht so gerne. Allerdings zu besonderen Anlässen backt Ilona Burghard auch schon mal eine Torte. In ihrer Freizeit macht sie Aerobic im Sportverein und sie fährt auch gerne mal in die Berge. Dem Zuckerguss will sie weiterhin treu bleiben.

Ilona Burghards Bienenkuchen – eine gelungene Überraschung für ihren Vater

Das Rezept für den Bienenkuchen aus dem Zuckerguss 1 / 8 Zurück Vorwärts Zubehör: Blech, Backrahmen (etwa 39x26x4 Zentimeter) und Spritzbeutel.

Zutaten für den Bienenkuchen: Für den Teig 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, fünf Eier, 200 Gramm Mehl und zwei Teelöffel Backpulver. Für die Creme 500 Milliliter Milch, zwei Päckchen Vanillepuddingpulver, 90 Gramm Zucker, 400 Gramm Schmand und 250 Gramm Magerquark. Fruchtspiegel und Deko: 500 Gramm Aprikosenmarmelade, zwei Dosen Aprikosenhälften, ein Päckchen Gelatine, 50 Gramm Zartbitterschokolade, Zuckeraugen und Mandelblättchen.

So wird's gemacht: Blech und Backrahmen einfetten und Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Butter und Zucker schaumig rühren, nach und nach Eier unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und Masse verrühren. Teig aufs Blech geben und glatt streichen. Im Ofen etwa 15 Minuten backen und vollständig auskühlen lassen.

Milch in einen Topf geben. Etwa vier Esslöffel davon abnehmen und mit dem Vanillepudding und Zucker verrühren. Dann zur Milch geben und unter Rühren kurz aufkochen, bis der Pudding dickflüssiger wird. Danach den Topf vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Dabei immer wieder umrühren, damit sich keine Haut bildet. Schmand und Magerquark zu Pudding geben und alles gut mischen. Creme auf den ausgekühlten Boden geben, glatt streichen und etwa 60 Minuten kalt stellen.

Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. Aprikosenmarmelade mit 150 Gramm aufgefangener Flüssigkeit von den Aprikosen in einen Topf geben und verrühren. Die ausgedrückte Gelatine dazu geben und unter Rühren bei geringer Hitze erwärmen, bis sich die Gelatine aufgelöst hat. Den Guss abkühlen lassen, bis er handwarm ist und dann vorsichtig, aber zügig auf den Kuchen geben und diesen kalt stellen, bis die Schicht fest ist.

Die abgetropften Aprikosenhälften auf ein Backpapier legen. Zartbitterschokolade grob hacken und im Wasserbad schmelzen lassen. Schokolade in einen Spritzbeutel oder einen Gefrierbeutel geben und kurz abkühlen lassen. Bei einem Gefrierbeutel schneidet man die Spitze minimal ab und verwendet diesen wie einen Spritzbeutel.

Damit werden über jede Aprikosenhälfte etwa drei bis vier Schokostreifen gezogen. Anschließend größere Tropfen auf die Kopfseite der Aprikose spritzen und darauf jeweils zwei Zuckeraugen drücken. Zum Schluss mit einem spitzen Messer auf jeden Bienenkörper zwei kleine Schlitze stechen und jeweils ein Mandelblättchen einstecken.

Die Aprikosenhälften vorsichtig auf dem Kuchen anordnen. Tipp von der Fachfrau: Guss muss fest sein, da die Aprikosenhälften sonst einsinken.

Lesen Sie dazu auch