Heimatverein würdigt Verdienste seines Gründungsmitglieds Graf von Schönborn

Der Heimatverein Thannhausen nahm im Schloss Oberstadion in Dankbarkeit und tiefer Trauer Abschied von seinem Gründungsmitglied Alexander Friedrich Graf von Schönborn.

Mit 25 Jahren 1966 kam Graf von Schönborn aus seiner Heimatstadt München nach Thannhausen und führte den väterlichen Forstbetrieb mit Sägewerk in seiner neuen Heimat. Es war sein ehem. Forstmeister Rudolf Herdegen, der den ersten Kontakt zum Thannhauser Sport zwischen dem Tischtennis-Abteilungsleiter Manfred Göttner und Graf von Schönborn herstellte und Göttner berichtete, dass sein neuer Chef einmal württembergischer Mannschaftsjugendmeister war und mit dem Tischtennissport eng verbunden ist.

Dies waren dann seine sportlichen Anfänge in der Mindelstadt Thannhausen im aktiven Tischtennissport. Dieser Sport begeisterte ihn so, dass viele Jahre in Thannhausen das Graf-von-Schönborn Wanderpokalturnier in der damaligen Mindelhalle unter der Federführung von Manfred Göttner mit hochklassigen Mannschaften aus ganz Bayern ausgetragen wurde. Dazu stiftete Graf von Schönborn einen wertvollen Goldpokal mit dem gräflichen Wappen in Silber. Dieses Turnier wurde auch in der Städtepartnerstadt in Mortain (Frankreich) veranstaltet – eine Partnerschaft, die auch die Gründerhandschrift von Graf von Schönborn trägt.

Schon bald wurde Graf Schönborn in der legendären Mindelhalle bei der Jahreshauptversammlung zum 2. Vorstand der TSG gewählt – später war er langjähriger 1. Vorsitzender des Vereins und zudem auch Abteilungsleiter der TSG-Abtteilung Fußball – wo er später den sportlichen Höhenflug bis zur Bayerliga förderte. Als Mitinitiator feierte Göttner mit Vorstand Graf von Schönborn das 80. und 90. Gründungsjubiläum mit sportlichen Höhepunkten u.a. mit Turnweltmeister Eberhard Gienger und drei Tischtennis-Weltmeistern.

Göttner spricht von einer "Sternstunde für Thannhausen"

Es war, so Göttner, eine "Sternstunde für Thannhausen", als sich am 2. Februar 1984 Heimatfreunde im Hotel Engel zu einer Versammlung zur Gründung eines Heimatvereins trafen. Am 3. Februar 1986 war im Hotel Engel dann die Stunde der Gründungsversammlung. Zu den 45 Gründungsmitgliedern gehörte auch Graf Alexander von Schönborn.

Sein großes Interesse galt der Geschichte seiner Heimatstadt Thannhausen. Als Förderer und Mitglied des Heimatvereins veranstalte der 1. Vorsitzende Manfred Göttner mit Unterstützung von Graf Schönborn viele Ausstellungen und Veranstaltungen in der Stadionkapelle und im Heimatmuseum. Genannt sei nur die jährliche Krippenausstellung in der Stadionkapelle, die Göttner als Generalbevollmächtigter für das gräfliche Haus verwaltete und im kulturellen Bereich belebte, unter anderem mit Hochzeiten und standesamtlichen Trauungen.

Lesen Sie dazu auch

Am 20. Oktober 2000 konnte Graf von Schönborn als Stadtrat und Förderer die Einweihung des Heimatmuseums im Tuchmacherhaus mitfeiern. Eine gute geschäftliche Beziehung und Freundschaft bestand zwischen Graf Schönborn und seiner königlichen Hoheit Luitpold Prinz von Bayern, für den Göttner als langjähriger Verkaufsleiter in der Postbräu Thannhausen tätig war. "Als mir Prinz Luitpold berichtete, dass er den höchsten Maibaum der Welt auf der Zugspitze aufstellen wird, kam mir die Idee, einen gräflich-königlichen Maibaum zu kreieren", erinnert sich Göttner. So spendete Graf von Schönborn aus dem Thannhauser Forstrevier "einen wunderbaren Fichtenbaum", den Göttner mit einem befreundeten Fuhrunternehmer nach Grainau schaffen lies. Dieser wurde geschmückt und mit einem Hubschrauber im Jahr 2002 auf die Zugspitze befördert.

Auf der Zugspitze wurde der höchste Maibaum der Welt aufgestellt

Der Burschenverein Garmisch-Partenkirchen, von einer Blaskapelle musikalisch unterstützt, stellte dann im Gletschereis nach alter Tradition den höchsten Maibaum der Welt auf. Mit anwesend waren der Initiator Manfred Göttner mit Luitpold Prinz von Bayern und der Sponsor Graf Alexander von Schönborn mit seiner Mutter Gräfin von Schönborn aus München. Das bayerische Fernsehen begleitete die Aktion vom Einschlag des Baumes in Thannhausen bis zur Aufstellung auf der Zugspitze.

"Wir werden die vielen Jahre und Stunden mit dem Förderer und Mitglied Graf Alexander von Schönborn zum Wohle des Heimatvereins und der Heimatpflege in guter Erinnerung behalten und Graf von Schönborn allzeit ein ehrendes Gedenken bewahren", betont Göttner abschließend in der Mitteilung des Heimatvereins. (AZ)