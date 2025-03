Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer erwischt

Am Samstag fiel einer Polizeistreife gegen 21.30 Uhr in der Frühmeßstraße in Thannhausen ein Auto mit auffälliger Fahrweise auf. Der 20-jährige Fahrer wurde deshalb einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, berichtet die Polizei. Bei der Frage nach den mitzuführenden Papieren startete er mehrere Fluchtversuche zu Fuß. Er musste von den eingesetzten Beamten unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wehrte und sperrte sich der 20-Jährige. Beide Beamte wurden dabei leicht verletzt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige aktuell keinen gültigen Führerschein hat. Außerdem hatte er vor Antritt der Fahrt Alkohol und Cannabis konsumiert. Hier muss laut Polizei noch das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden. Bei der Durchsuchung des 20-Jährigen kamen noch Tabletten zum Vorschein, welche als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel gelten. Bei der Durchsuchung des 16-jährigen Beifahrers konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Dieser wurde nach der Maßnahme den Eltern übergeben. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen der Verkehrsdelikte sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen den 21-jährigen Halter des Wagens, welcher das Fahrzeug dem 20-Jährigen überlassen hatte, wird wegen Ermächtigens als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

