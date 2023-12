Ohne Kennzeichen durch Thannhausen gefahren

Der 14-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades wird von der Polizei kontrolliert. Was ihn nun erwartet.

Einer Streife der Polizei fiel am Montagabend in Thannhausen in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf. Der 14-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten laut Bericht der Polizei einige Verkehrsverstöße feststellen. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Delikte. (AZ)