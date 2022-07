Ohne Zusammenstoß: Motorradfahrer verletzt, Auto beschädigt

Dass eine Autofahrerin in Thannhausen einen Motorradfahrer übersieht, hat Folgen für beide, obwohl sie nicht zusammenstoßen.

Eine Autofahrerin hat am Freitagabend auf der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen einen Motorradfahrer übersehen, als sie wenden wollte. Weil dieser abrupt bremsen musste, stürzte er und verletzte sich an der Schulter. Die Autofahrerin fuhr daraufhin versehentlich gegen eine Sitzbank aus Beton. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2000 Euro. (AZ)