Osterdeko basteln: Schritt für Schritt zum österlichen Türkranz

Mit wenigen Handgriffen und etwas Bastelgeschick lässt sich tolle Oster-Deko herstellen. Rita Deisenhofer von den Gartenfreunden Thannhausen zeigt, wie’s geht.

Ostern naht, bald ist schon Palmsonntag und in vielen Gärten sind mit Eiern geschmückte Büsche zu sehen und vor mancher Haustüre finden sich Osterhasen aller Art aus den verschiedensten Deko-Materialien. Wen eine knappe Woche vor dem Osterfest noch das Bastelfieber packt, dem sei ein hübscher Türkranz empfohlen. Unsere Redaktion besuchte Rita Deisenhofer von den Gartenfreunden Thannhausen, die Schritt für Schritt erklärt.

Buchsbaumlaub steht wegen des Buchsbaumzünslers nicht zur Verfügung

Die 61-Jährige gelernte Kinderpflegerin und Hauswirtschafterin hat schon viele Bastelaktionen des Gartenbauvereins mit Kindern geleitet und die Ideen gehen ihr nie aus. Bei jedem Spaziergang findet sie Material in der Natur und bekommt Anregungen zuhauf. Eigentlich ist zu Ostern ein mit Buchsbaum gebundener Kranz am Schönsten“, sagt Deisenhofer, doch der Buchsbaumzünsler hat viele der Büsche in der Region arg mitgenommen und es steht kein Buchslaub dafür zur Verfügung. So hat sich die Mutter dreier erwachsener Kinder entschieden, mit Moos zu arbeiten.

Zuerst wird der Bindedraht am Strohkranz befestigt zum Binden des Mooses um den Strohkranz. Foto: Annegret D�ring

Alle Zutaten für den Kranz hat sie auf einem Tisch im Garten ausgebreitet. Man benötigt einen Strohkranz als Unterlage. Moos aus dem Wald, etwas Birkenreisig, Bindedraht, Steckklammern, eine Klebepistole, eine Gartenschere, etwas Korkenzieherhaselzweige, eventuell ein paar Weidenkätzchen, etwas getrocknetes Gras, ein Stück Rupfenband oder eines nach Geschmack und je nach Vorliebe, ein paar bunte Holzdekoelemente als Farbtupfer. Die Grundzutaten sind der Strohkranz, Bindedraht, Moos und das Band, das anschließend zum Aufhängen an der Türe benötigt wird. Alle anderen Zutaten sind variabel.

Rita Deisenhofer beginnt zunächst damit, den Bindedraht am Strohkranz zu befestigen. Dann wird Moos auf die Kranzunterlage gelegt und der Draht wird zur Befestigung um den Kranz durchs Loch in der Mitte geschlungen. Zu große Moosstücke werden auf die passende Größe gerissen. So geht es rundherum, bis der ganze Kranz in Moosgrün eingewickelt ist. Der Draht wird abgezwickt und das Ende versteckt im Kranz befestigt.

Ein schnell gebundener kleiner Kranz aus Birkenreisig wird auf den Mooskranz aufgelegt. Foto: Annegret Döring

Nun beginnt schon das Ausdekorieren. „Ich arbeite dabei immer ohne Plan und lasse mich vom Material inspirieren“, sagt Deisenhofer. „Jedes Mal kommt etwas Anderes heraus.“

Ein zweiter Kranz wird aus Birkenreisig gebunden

Aus Birkenreisig, das man oft nach starken Winden von Birken abgebrochen beim Spazierengehen findet, schlingt Deisenhofer nun ganz locker einen kleinen Kranz, der etwas größer als das Loch des Mooskranzes ist, fixiert das Ende mit etwas Draht und legt das Kränzlein auf den Mooskranz. Das Braun der Zweige kontrastiert gut mit dem Moosgrün. Mit wenigen U-förmigen Steckklammern aus dem Floristenbedarf (sie lassen sich notfalls auch selber aus Büroklammern biegen) steckt sie diesen zweiten Kranz auf dem ersten fest.

Ein Korkenzieherhaselzweig wird quer über dem Kranz festgeklebt. Foto: Annegret Döring

Ein Korkenzieherhaselzweig wird passend zurechtgeschnitten mit der Gartenschere und quer über den Kranz gelegt. Mit der Klebepistole wird links und rechts für den richtigen Halt gesorgt. Nun wird aus trockenem Gras und etwas Draht ein Büschelchen gebunden und mit dem Drahtende seitlich am Kranz befestigt (da, wo man es möchte). Zum Büschelchen gesellt sich noch die Schale eines halben Eis, das Rita Deisenhofer gleich aus der Küche aufbewahrt hat nach dem Kuchenbacken. Sie wird mit der Klebepistole am richtigen Platz fixiert. Wenige Weidenkätzchen klebt Deisenhofer noch über die Klebestellen des Haselzweiges. Nun wird noch die richtige Länge des Rupfenbandes (das gibt es im Baumarkt oder im Bastelbedarf) abgemessen. Rita Deisenhofer macht das mit Augenmaß, da sie die Maße ihrer Türe fest im Kopf hat. Ein Meter bis 1,20 Meter werden dafür benötigt, je nach Türhöhe. Das Band wird durch das Loch im Kranz geführt und unmittelbar nach dem Kranz bekommt es einen einfachen Knoten, der etwas an die Kranzrückseite versetzt wird, damit er die Optik beim von vorne Anschauen nicht stört.

Naturmaterialien findet Rita Deisenhofer am Schönsten

Nun wäre der Kranz nach Deisenhofers Geschmack eigentlich schon fertig, da sie am Allerliebsten nur mit Naturmaterialien arbeitet. Als Farbtupfer und Blickfänger befestigt sie nun zusätzlich noch zwei kleine Holzschmetterlinge auf dem runden Grün und fertig ist der Ostertürkranz. Jetzt braucht das Schmuckstück nur noch aufgehängt werden an der Haustüre, wo er Besucher österlich frühlingshaft begrüßt.

Der fertige Türkranz bietet Besuchern einen österlichen Frühlingsgruß. Foto: Annegret Döring

Noch haben Sie Zeit, liebe Leser, so einen Türkranz bis Ostern selber zu basteln. Machen Sie doch gleich einen Spaziergang und holen Sie sich das passende Material dazu in der Natur! Die Redaktion wünscht viel Spaß!