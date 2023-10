Passant stößt 21-Jährigen nach Streit vor Supermarkt zu Boden

Am Samstagmittag gab es einen Verletzten nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Thannhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr ist es zu einer Streitigkeit in Thannhausen gekommen. Eine Personengruppe befand sich laut Polizei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Edmund-Zimmermann-Straße. Zwischen einer 21-jährigen Person aus der Gruppe und einem Passanten kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 21-Jährige zu Boden gestoßen und hierbei leicht verletzt wurde. Da der Vorfall erst später bei der Polizei bekannt wurde, konnte der flüchtige Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, kräftig, südländische Erscheinung. Er trug ein schwarzes Oberteil, sowie eine Jeanshose. Zeugen, die Angaben zum Vorfall beziehungsweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)