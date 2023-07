Thannhausen

Pater Rüdiger Funiok feierte goldenes Priesterjubiläum in Thannhausen

Plus Warum der geistliche Jubilar, Pater Rüdiger Funiok, Seelsorger wurde und weshalb er sagt, der priesterliche Dienst bedürfe einer universellen Neuorientierung.

Etwas ganz Seltenes konnte die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Thannhausen Anfang der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts feiern: die drei Primizen in rascher Folge von Karl Borromäus Thoma, Friedrich Lutz und Rüdiger Funiok. Im Frühjahr 2021 stand für Karl B. Thoma das goldene Priesterjubiläum an, nun war Pater Rüdiger Funiok an der Reihe. Er war am 7. Juli 1973 in München zum Priester geweiht worden, seine Primiz fand am 22. Juli 1973 in Thannhausen statt. Im Festgottesdienst überraschte der geistliche Jubilar die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, als er eine Partie aus einer Kantate von Johann Sebastian Bach solo vortrug.

Schul- und Musikausbildung in St. Stephan in Augsburg genossen

Sicher und wohlklingend sang er am Altar den Schlusschoral aus der Kantate "Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist", Elisabeth Baur begleitete an der Orgel. Einen doppelten Bezug zu seinem Leben und geistlichen Wirken stellte Pater Rüdiger Funiok damit her. Zum einen hatte er als Jugendlicher im Internat der Benediktiner in Augsburg (St. Stephan), bekannt für die hervorragende musikalische Ausbildung der Zöglinge, im Chor gesungen und im Schulorchester das Cello gespielt. Zum anderen, so erklärte Pater Funiok, formuliere das Bibelwort, das Bach mit dieser Kantate vertonte, das zentrale Anliegen der Exerzitien des heiligen Ignatius, des Gründers der Jesuiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

