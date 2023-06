Thannhausen

vor 18 Min.

Perfekte Festival-Atmosphäre zum Fest der Wasserwacht Thannhausen

Plus 60 Jahre Wasserwacht Thannhausen: Über eine Premiere beim Badfest im Naturfreibad Thannhausen und einen Pfarrer im Bademantel.

Von Markus Landherr

Das Jubiläum hatte sich angekündigt: Seit mehreren Wochen machten Bauzaunbanner, Zeitungsanzeigen und zuletzt eine aufwendig gestaltete Festschrift auf das 60-jährige Bestehen des Wasserwacht-Ortsverbands Thannhausen aufmerksam. Noch viel länger wurde von den Mitgliedern geplant und organisiert, um am vergangenen Wochenende dann mit dem Höhepunkt des Jubiläumsjahres durchzustarten. Das traditionelle Badfest mit Beach-Party und Freiluftgottesdienst wurde dann zum Publikumsmagneten und war gewissermaßen eine Premiere: „Zum ersten Mal, seit wir denken können, hatten wir an beiden Festtagen perfektes Wetter“, sagte Jürgen Fischer, 1. Vorsitzender des Ortsverbands. Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen sorgten auf dem Gelände des städtischen Freibads für perfekte Festival-Atmosphäre bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Hierzu hatten die Mitglieder der Wasserwacht viel Zeit und Engagement in die Gestaltung des Geländes investiert. Bei der „Beach-Party“ am Samstagabend sorgte die Thannhauser Band „Eisbad“ mit Frontmann Benedikt Lober bis weit in die Nacht für Stimmung. Jürgen Fischer sprach von einem fantastischen Abend: „Unsere Gäste haben toll gefeiert und von unserer Ortsgruppe waren über 60 Helferinnen und Helfer aus drei Generationen vor und hinter den Kulissen im Einsatz. Darauf bin ich sehr stolz und dankbar.“

