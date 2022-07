Pfarreiengemeinschaft Mindeltal verabschiedet zwei Mitarbeiter

Kaplan Malachy Terfa Anum und Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl verlassen Thannhausen. Was sie vorhaben.

Die Pfarreiengemeinschaft Mindeltal verabschiedete sich von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern: von Kaplan Malachy Terfa Anum und von Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl. Beide waren in der Pfarreiengemeinschaft hochgeschätzt, sodass sowohl die Messe als auch die anschließende Feier auf dem Kirchplatz mit viel Engagement und Herzblut vorbereitet worden war.



Das Vorbereitungsteam unter der Leitung von Klaudia Ramp stellte die Abendmesse, die musikalisch wunderbar vom Projektchor und von verschiedenen Instrumentalisten gestaltet wurde, unter das Thema des Sämanns. Anschaulich wurde dargelegt, welchen Samen die beiden Verabschiedeten im Mindeltal gesät haben durch ihre wertvolle Arbeit. Kinder überreichten Blumen für ihre unterschiedlichen geleisteten Dienste.

In seiner Predigt unterstrich Pfarrer Florian Bach, wie sehr die fünf Pfarreien für beide schon zur Heimat geworden seien. Obwohl beide nicht aus Mittelschwaben stammen, seien sie hier heimisch geworden, deutlich dadurch, dass der Same des Evangeliums durch beide hier aufgegangen sei. Beide haben auf unterschiedliche Weise Menschen mit dem Evangelium in Kontakt gebracht, haben Jesus ein Gesicht gegeben. Zwei Jahre unterstützte Kaplan Malachy Pfarrer Bach bei der Verkündigung des Evangeliums, bei der Spendung der Sakramente und bei der Betreuung der Ministranten und anderer Gruppen.

Aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit im Mindeltal

Gemeindereferentin Pawlitschko-Lidl wirkte zehn Jahre im Mindeltal. Pfarrer Bach bezeichnete sie als starke "Säfrau". Sie wirkte vorwiegend in der Kinder- und Jugendarbeit, im Religionsunterricht und in der außerschulischen Firm- und Kommunionvorbereitung. Gemeindereferentin Pawlitschko-Lidl wird zukünftig schwerpunktmäßig in der Kita-Pastoral der Diözese Augsburg arbeiten, Kaplan Malachy Anum wird sein priesterliches Wirken in Kempten-West fortsetzen. Pfarrer Bach wünschte beiden für ihre neuen Aufgaben, dass Christus ihnen vorausgehen möge, dass sie weiterhin als Gesandte an Christi statt den Samen des Glaubens aussäen.



Beim anschließenden Stehempfang auf dem Kirchplatz wurden die beiden von vielen verschiedenen Gruppen empfangen. Kinder der Grundschule Thannhausen erfreuten mit einem Lied, Frau Ramp übergab ein eigens zur Verabschiedung aufgenommenes Video an die Gemeindereferentin und weitere liebevolle Geschenke brachten die Wertschätzung der Verabschiedeten zum Ausdruck. Kaplan Malachy erhielt ein Buch mit schwäbischen Abschiedsgrüßen, die von Gruppen individuell gestaltet worden waren. Ein Sketch der KJT, ein Quiz der Firmvorbereitungsgruppe und weitere Darbietungen machten den Abend zu einem freudigen Erlebnis. (AZ)