Pfarrfest in Thannhausen

Das traditionelle Thannhauser Pfarrfest am Hochfest der Hl. Apostel Petrus und Paulus statt. Am Beginn des Festtages stand daher eine Familienmesse in der Stadtpfarrkirche, die die Gemeindereferentin Maria Landherr mitgestaltete. Laut Pfarrer Florian Bach hat Jesus allen Getauften das Tor des Himmels aufgeschlossen. Der Festgottesdienst wurde musikalisch wunderschön gestaltet von einem Projektchor unter der Leitung von Robert Sittny und mehreren Instrumentalisten. Im Anschluss an den Festgottesdienst strömten wieder angesichts des schönen Wetters viele Besucher zum Pfarrheim, wo die Thannhauser Musikvereinigung zur Mittagszeit in gewohnt gekonnter Weise die musikalische Umrahmung übernahm. Später erfreute die Mühlbach-Combo mit ihren musikalischen Darbietungen die Festbesucher, ebenso wie die Auftritte der Kita Löwenzahn und des Kinder-und Jugendchores unter der Leitung von Robert Sittny. Für Kinder gab es viele Spiele rund ums Pfarrheim.

