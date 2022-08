Piloten selbst gebauter Flieger treffen sich in Thannhausen

In Thannhausen findet wieder ein Kiebitztreffen statt. Dabei handelt es sich nicht etwa um Vögel, sondern um andere fliegende Objekte.

Am letzten Juliwochenende fand ein Treffen der besonderen Art statt. Das sogenannte „Kiebitztreffen“, das jährlich stattfindet, wurde in diesem Jahr am Flugplatz Thannhausen durchgeführt. Hinter dem Namen Kiebitz versteckt sich hier nicht etwa der artgeschützte gleichnamige Vogel, sondern ein selbst gebautes Leichtflugzeug oder ein Doppeldecker. Auch der Konstrukteur Michael Platzer war mit vor Ort. 25 Doppeldeckerflieger, von denen derzeit ungefähr 300 in Deutschland fliegen, waren dort. Die Piloten waren gekommen, um sich zu treffen und Erfahrungen auszutauschen.

Roland Mendle vom Luftsportverein Thannhausen hatte das Treffen organisiert. „Ich habe selber ein Kiebitz und bin in einem Forum drin. Eigentlich sollte das Treffen in Mitteldeutschland stattfinden, aber das ging kurzfristig nicht.“ Der Forumsleiter habe ihn dann gefragt, ob das auch in Thannhausen ginge, und so haben sie das Event innerhalb von vier Wochen organisiert.

Die Kiebitztreffen finden regelmäßig statt, und da tauscht man sich aus“, sagt Mendle. Diejenigen, die gerade ihre Kiebitze bauen, würden sich auf diesen Treffen Rat von anderen holen, sagt Mendle, denn: „Von dem Flieger kann man nur die Lizenz und den Plan kaufen, alles andere ist Handarbeit.“

Ein 90-Jähriger flog mit seinem selbst gebauten Flieger nach Thannhausen

Die Flugzeuge, die von ihrem Aussehen her ein wenig den Charme der Doppeldecker des Ersten Weltkrieges widerspiegeln, kamen aus ganz Deutschland. Viele hatten wegen der langsamen Geschwindigkeit viele Stunden Flug auf sich genommen, um dem Treffen beizuwohnen. Man fühlte sich tatsächlich ins frühe 19. Jahrhundert zurückversetzt. Aufgrund der Wetterverhältnisse mussten einige am Freitag ihren Anflug unterbrechen und landeten zum Teil in Kulmbach oder auf anderen Flugplätzen zwischen, um dann am nächsten Tag in Thannhausen zu landen.

Die einzelnen Flugzeuge waren von ihren Besitzern mit viel Liebe zum Detail und Akribie gebaut. Der älteste der angeflogenen Piloten feierte vor einem Monat seinen 90. Geburtstag, verständlich, dass er natürlich aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen immer wieder Ansprechpartner für andere war. „Fliegen hält jung“, so der Tenor der anderen Teilnehmer, die vom MLV Thannhausen bestens versorgt wurden. Den weitesten Anflug hatte ein Piloten-Paar, sie kamen bis von der niederländischen Grenze und waren fast sechs Stunden bis nach Thannhausen unterwegs.

Das Wetter spielte beim Kiebitztreffen mit

Das Treffen war laut Mendle ein voller Erfolg. „Es war ein Riesenspaß und die Leute haben sich unglaublich wohlgefühlt. Es gibt nicht so viele Flugplätze mit Seen ringsherum, wo man schwimmen kann, das war gut.“ Das Wetter war gut, lediglich am Freitagabend war Gewitter angesagt. „Wir kommen bestimmt wieder zu euch“, war die einhellige Aussage aller Piloten, als sie sich am Sonntagvormittag wieder auf den Heimweg machten. (AZ, pibo)