Pkw demoliert: Rund 2000 Euro Schaden

Ein geparkter Pkw wurde am vergangenen Freitag zwischen 15.25 Uhr und 16 Uhr in der Thannhauser Röschstraße an der Fahrertüre durch eine unbekannte Person beschädigt. Durch den mehrere Zentimeter langen Kratzer entstand laut Bericht der Krumbacher Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Eigentümerin des Pkw ist eine 24-jährige Frau. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

