Pkw wird auf Krumbacher Parkplatz demoliert

Das Fahrzeug war in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der abgestellte Pkw eines 47-jährigen Geschädigten wurde am Freitag in der Zeit von 10 bis 11.45 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß laut Polizei offensichtlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw des Geschädigten und verursachte dabei einen Fremdschaden von rund 1500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Krumbach. (AZ)