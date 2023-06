Polizei ermittelt jugendlichen Ladendieb

Jugendlicher stiehlt Rauchware in einem Thannhauser Supermarkt. Was ihn nun erwartet.

Die Polizei Krumbach wurde am Dienstag, um 13.45 Uhr wegen einer Gruppe rauchender Minderjähriger zu einem Supermarkt in Thannhausen gerufen. Beim Eintreffen der Streife wurden die Jugendlichen rauchend angetroffen. Daraufhin wurden, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, die Eltern verständigt. Die Zigaretten und der Tabak wurden den Minderjährigen abgenommen und an ihre Eltern übergeben. Im weiteren Verlauf teilte eine Zeugin mit, dass einer der Jugendlichen damit geprahlt hätte, seine Filter und Blättchen im Supermarkt geklaut zu haben. Dies gab er nach anschließender Befragung zu. Die geklaute Ware wurde der Schichtleiterin des Supermarktes übergeben. Eine Strafanzeige an den Beschuldigten folgt. (AZ)