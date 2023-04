Polizei ermittelt: Kaninchen auf Supermarktparkplatz ausgesetzt

Unbekannte setzen auf dem Parkplatz in Thannhausen ein Kaninchen aus. Laut Polizei ist es in einem schlechten Zustand. Jetzt wird ermittelt.

Am Samstag hat ein Mitglied des örtlichen Tierschutzvereins in Thannhausen der Polizei mitgeteilt, dass vormittags auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarktes in Thannhausen ein Kaninchen ausgesetzt worden ist. Rund um das Kaninchen lagen noch Einstreu und etwas Gemüse. Laut Tierschutzverein, welcher das Kaninchen einfing und nun versorgt, war das Tier in einem sehr schlechten Zustand. Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt nun wegen Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)