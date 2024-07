Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Am Donnerstag, gegen 17 Uhr touchierte ein 79-Jähriger mit dem rechten Außenspiegel seines Pkw in der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen den linken Außenspiegel eines dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der 79-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Spiegelklatscher beobachtet und das Kennzeichen im Anschluss dem 27-Jährigen Geschädigten mitgeteilt. Den Verursacher traf die Polizei mit seinem Fahrzeug „an der Halteranschrift“ an. Die Beschädigungen stimmten überein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (AZ)

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflüchtige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis