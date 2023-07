Polizei stellt Führerschein in Thannhausen sicher

Seinen Führerschein ist ein 36-Jähriger erst einmal los. Er fiel in Thannhausen wegen seiner unsicheren Fahrweise mit dem Auto auf.

Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr, teilte ein Zeuge bei der Polizei mit, dass ihm ein unsicher fahrendes Fahrzeug aufgefallen sei. in Thannhausen Durch eine Polizeistreife konnte der 36-jährige Fahrer des Autos in Thannhausen im Bereich der Tannenbergstraße festgestellt werden. Der Mann war deutlich alkoholisiert, so die Polizei. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)