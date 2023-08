Polizei stoppt Fahrer mit Mangel-Fahrzeug in Thannhausen

Die Polizei untersagt in Thannhausen einem 59-jährigen Mann die Weiterfahrt. Welches Verfahren ihn nun erwartet.

Durch eine Streife der Polizei Krumbach wurde am Samstagmorgen in Thannhausen ein 59-Jähriger mit seinem Pkw angehalten. Am Pkw wurden laut Polizei mehrere Mängel festgestellt, welche zur Folge hatten, dass die Reifen an den Kotflügeln streiften. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Bußgeldverfahren ein. (AZ)