Polizei stoppt in Thannhausen betrunkene Autofahrerin

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass drei offenbar alkoholisierte Frauen in einer Tankstelle in Thannhausen gesehen wurden und anschließend mit einem Auto weggefahren seien. Eine weitere Zeugin verfolgte das Fahrzeug und informierte die Polizei. Polizeibeamte trafen die augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrerin an und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen die 55-jährige Frau leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren ein. (AZ)

