Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Thannhausen

Am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr kam es in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Gesamtschaden von circa 9000 Euro entstand. Laut Polizeibericht fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Norden und wollte auf Höhe der Kreuzung mit der Fritz-Kieninger-Straße nach links abbiegen. Dies signalisierte er mit einem Handzeichen. Da der 22-Jährige direkt im Anschluss, ohne vorheriges Umschauen, seinen Abbiegevorgang begann, so die Polizei, übersah er den Pkw einer 28-Jährigen, welche sich zu diesem Zeitpunkt zum Überholen bereits neben dem Fahrrad befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/9050 melden. (AZ)

