Pumptrack und Wasserspielplatz: Mehr Freizeitqualität in Stadt Thannhausen

Plus Zwei Themen werden in der Bürgerversammlung in Burg behandelt. Eine Pumptrack-Anlage und ein Wasserspielplatz sollen für überörtliche Attraktivität sorgen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Zwei Fragen stellten die Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung im Thannhauser Ortsteil Burg im Schützenheim. 19 Besucher waren gekommen. Beide Fragen bezogen sich auf das Freizeitangebot der Stadt. Der Anfrage, ob man nicht einen Warmbadetag im Hallenbad einrichten könnte, hielt Bürgermeister Alois Held entgegen, dass es zu unterschiedliche Wünsche hinsichtlich der Wassertemperatur im Becken gebe. Einen Warmbadetag gebe es schon lange nicht mehr. Schwimmer würden eine Wassertemperatur nicht über 24 Grad bevorzugen.

Wassertemperatur im Hallenbad liegt bei 28 Grad

Für die Schwimmausbildung und die Nutzung der Halle durch die Schulen würde das Wasser auf 28 Grad angewärmt. Auf diese Nutzung vor allem sollte das Bad ausgerichtet sein. Die unterschiedlichen Interessen könnten nicht alle bedient werden, meinte Held, am besten lasse man es so, wie es ist. Wer denn bei Unfällen auf der Pumptrack-Anlage hafte, wollte ein Besucher der Veranstaltung wissen. Die Stadt sei in der Haftung, erklärte Alois Held, aber nur, wenn der Unfall durch einen Mangel an der Anlage verursacht würde. Man habe dem vorgebeugt, indem man den Rundkurs asphaltiert und großen Wert auf einen guten Untergrund gelegt habe. Mängel seien in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, war sich Held sicher. Man habe überdies den Parcours als Rundweg angelegt. Alle Nutzer führen in die gleiche Richtung. Damit habe man das Risiko minimiert, dass die Benutzer miteinander kollidierten.

