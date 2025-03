Radfahrer missachtet in Thannhausen Vorfahrt und wird nun gesucht

Am Donnerstagmittag hat sich auf der Kreuzung Ährenfeldstraße/ Kegelstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 500 Euro ereignet. Laut Polizeibericht missachtete ein Radfahrer die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden Pkw-Fahrerin. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin gab an, dass sie sich nur vorsichtig in die Kreuzung getastet habe und beim Zusammenstoß mit dem Radfahrer gestanden habe. Der unbekannte Radfahrer streifte die Front des Pkw und stürzte über die Motorhaube. Beide Beteiligten standen offensichtlich unter Schock. Vor Ort klärten die beiden Beteiligten die Situation, da der Radfahrer nicht verletzt wurde und am Fahrzeug nur ein geringer Schaden entstanden ist. Personalien wurden nicht ausgetauscht. Bei einer nachträglichen Schadensbegutachtung stellte die 29-Jährige fest, dass die Personalien des Radfahrers für die Regulierung doch notwendig gewesen wären. Die Polizei bittet nun den Radfahrer, sich bei der Polizei Krumbach unter der Nummer 08282/905111 zu melden. (AZ)

