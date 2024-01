Radfahrer wird bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Auf der B300 im Bereich von Thannhausen ereignet sich ein schwerer Unfall. Radler wird mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein 35-jähriger Radfahrer war am Sonntag, gegen 20 Uhr in Thannhausen auf dem fortführenden Feldweg des Oberrohrer Weges unterwegs und wollte die Bundesstraße B 300 auf freier Strecke überqueren, um auf einem gegenüberliegenden Feldweg weiterzufahren. Hierbei übersah der 35-Jährige laut Polizei einen Pkw, der die Umgehungsstraße in südlicher Richtung befuhr. Der 21-jährige Pkw-Fahrer konnte den dunkel bekleideten Radfahrer zu spät erkennen, berichtet die Polizei weiter. Trotz eines versuchten Brems- und Ausweichmanövers war ein Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rad nicht zu vermeiden. Der Radfahrer wurde gegen die Frontscheibe geschleudert und stürzte anschließend zu Boden. Er kam mittels Rettungshubschreiber und lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Pkw, der mit vier Personen besetzt war, blieben alle unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 5000 Euro. Die Bundesstraße war zwischen dem Edelstetter Kreisverkehr und St. Maria während der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die verkehrslenkenden Maßnahmen. (AZ)