Raffinierte Ladendiebin wird in Thannhausen erwischt

Eine 65-jährige Frau konnte am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen beim Diebstahl von mehreren Pullovern erwischt werden. Die Diebin betrat laut Polizei die Umkleidekabine mit drei Oberteilen. Anschließend kam sie ohne die ausgewählte Bekleidung aus der Kabine und wollte den Laden verlassen. Ein Ladendetektiv sprach die Frau auf die fehlenden Kleidungsstücke an. Hierbei stellte sich heraus, dass die 65-Jährige die drei Pullover übereinander unter ihrer Oberbekleidung angezogen hatte. Der Wert der Pullover betrug 120 Euro. (AZ)