Rekordverdächtiges bei der Thannhauser Feuerwehr

Welche Themen bei der jüngsten Dienst- und Generalversammlung wichtig waren. Langjährige Mitglieder wurden geeehrt.

Rekordverdächtiges in mehrfacher Hinsicht gab es bei der Dienst- und Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen zu vermelden. Die aktive Wehr musste im abgelaufenen Jahr 2023 mit 104 Einsätzen so oft wie nie zuvor ausrücken. Und auch beim Feuerwehrverein ging es rekordverdächtig zu: Kassierer Josef Pfitzmayr war 43 Jahre lang für die Vereinskasse verantwortlich.

Besonders der Sturm im Juli sowie der starke Schneefall am 2. Dezember sorgten für zahlreiche Einsätze. Aber auch ohne diese Großschadenslagen wurde die Feuerwehr überdurchschnittlich oft alarmiert, unter anderem zu einem viertägigen Großeinsatz bei der Firma Deikra, berichtete Kommandant Karl-Heinz Pfitzmayr.

Für Vereinsvorstand Matthias Marschall war es nach acht Jahren an der Spitze der letzte Tätigkeitsbericht. Er blickte auf die vielfältigen Aktivitäten der letzten Jahre zurück. Bei zahlreichen städtischen Veranstaltungen sei die Feuerwehr regelmäßig präsent, so zum Beispiel beim Aufstellen des Maibaums, beim Kindertag, Kult um 8, dem Ferienprogramm in den Sommerferien oder dem jüngst wieder durgeführten Stadtfest. Im vergangenen Jahr habe die Feuerwehr außerdem mit mehreren Veranstaltungen ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Passend dazu präsentierte er die druckfrische Festschrift, die auf die bewegte Geschichte der Feuerwehr zurückblickt. Der Verein sei eine unverzichtbare Ergänzung für die aktive Feuerwehr und unterstütze damit auch die Stadt Thannhausen, zu deren Pflichtaufgabe die Feuerwehr zähle. So konnten in den letzten Jahren durch Spenden unter anderem ein öffentlich zugänglicher Defibrillator am Feuerwehrgerätehaus installiert und ein Rettungsboot beschafft werden.

Welche Veränderungen es im Vorstand der Feuerwehr gab

Bei den turnusgemäß stattfindenden Neuwahlen der Vorstandschaft stellte Marschall sein Amt zur Verfügung. Zum neuen Vorsitzenden wurde mit großer Mehrheit der bisherige Stellvertreter Dr. Bernhard Niethammer gewählt. Dessen Position übernimmt Markus Koller. Neue Schriftführerin ist Claudia Huber. Carina Köhle stellte dieses Amt nach 16-jähriger Tätigkeit zur Verfügung. Beeindruckende 43 Jahre lang verantwortete Josef Pfitzmayr als Kassierer die Finanzen des Vereins. „Ich habe fertig, es war mir eine Ehre“, sagte er zum Abschluss seines Tätigkeitsberichts. Pfitzmayr blickt außerdem auf eine fast 50-jährige Dienstzeit zurück und zählt zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr und leitete in den 1980er-Jahren die Damenfeuerwehrgruppe. Neuer Kassierer des Feuerwehrvereins ist Max Rauner. Veränderungen gibt es auch bei der Jugendfeuerwehr. Jugendwart Martin Wamerl trat aus beruflichen Gründen zurück. Sein Stellvertreter Gabriel Dreher, übernimmt dessen Amt. Jonas Zucker wurde zum stellvertretenden Jugendwart ernannt.

Die Ernennungen bei der Feuerwehr Thannhausen (von links): Bürgermeister Alois Held, Karl-Heinz Pfitzmayr, Roy Tschitschke, Lilli Sandkuhl, Florian Miller, Julia Raducanu, Zamfir Muresan, Edith Petrik und Kreisbrandmeister Franz Durm. Foto: Markus Landherr

Bürgermeister Alois Held dankte für das Engagement der ehrenamtlichen Brandschützer: „Wir können stolz sein auf eine funktionierende und schlagkräftige Feuerwehr.“ Diese sei nicht nur bei Notfällen zur Stelle, sondern bereichere auch das kulturelle Leben in der Stadt. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr sei ein Gewinn für das Leben, sagte Kreisbrandmeister Franz Durm im Grußwort der Kreisbrandinspektion.

Wer bei der Thannhauser Feuerwehr geehrt wurde

25 Jahre aktiver Dienst: Bernhard Niethammer, Carina Köhle

40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Johann Binder, Josef Brandner, Otmar Gollmitzer, Dr. Nils Goltermann, Manfred Hartl, Erich Keller, Gerald Neumann, Rudolf Ortner, Christopher Parczyk, Heike Ruf, Lorenz Schmid, Karin Schonner, Stefan Seiler, Walter Seitz, Xaver Spreng, Wolfgang Tarter.

50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Stefan Miller, Johann Müller, Martin Schuler.

Silberne Vereinsnadel: Manuel Stellbauer.

Ernennungen bei der Thannhauser Feuerwehr

Feuerwehrmann/-frau: Justin Conradi, Florian Miller, Zamfir Muresan, Julia Raducanu, Lilli Sandkuhl, Maximilian Seider.

Hauptfeuerwehrmann: Christoph Leitner, Roy Tschitschke.