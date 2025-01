Stadtrat lehnt Fällung von Birken am Beatussteig trotz Bedenken ab

„Wenn wir über Bäume sprechen, dann nur über die Kosten, die sie verursachen. Unser Stadtklima ist aber abhängig von Bäumen. Sie bringen im Sommer eine Kühlleistung, die 16.000 Euro an Strom kosten würde, wenn eine Klimaanlage das leisten müsste.“ Das gab Grünen-Stadtrat Daniel Kohler zu bedenken, als in der jüngsten Stadtratssitzung in Thannhausen über das Beseitigen alter, hochgewachsener Birken am Beatussteig abgestimmt werden sollte. Nur sechs Stadträte befürworteten nach langer Diskussion die Fällung der Birken am Beatussteig unter Maßgabe von Ersatzpflanzungen. Damit fasste das Gremium nach Ansicht von Bürgermeister Alois Held einen möglicherweise rechtswidrigen Beschluss.

