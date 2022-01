Rollerfahrer fährt in Thannhausen auf Pkw auf und flüchtet

Nach Unfall in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen sucht die Polizei einen etwa 15 Jahre alten Rollerfahrer, der Fahrerflucht begangen hat.

Am Freitag, gegen 12.15 Uhr, kam es in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Fritz-Kieninger-Straße in Richtung Westen und musste am Zebrastreifen, der sich auf Höhe der Realschule befindet, anhalten, da ein Kind diesen überqueren wollte. Dies übersah laut Polizei ein hinter dem Pkw fahrender Rollerfahrer und prallte gegen das Heck des Pkw. Der Rollerfahrer wendete sofort nach dem Zusammenstoß und entfernte sich unerlaubt in Richtung Edmund-Zimmermann-Straße.

Rollerfahrer trug bei Unfall in Thannhausen keinen Helm

Beim bislang unbekannten Flüchtigen handelt es sich laut Polizei um einen männlichen, rund 15 Jahre alten, kurzhaarigen blonden Jugendlichen. Dieser trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Der Roller wurde als mehrfarbig, vorne weiß und hinten schwarz, beschrieben. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet und die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Heck des Pkw der Geschädigten beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)