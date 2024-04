Rollerfahrer hat in Thannhausen Drogen bei sich

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Thannhausen hat die Polizei festgestellt, dass der Mann Amphetamin mit sich führte.

Am Freitag, gegen 17.15 Uhr wurde von der Polizei am Raiffeisenplatz in Thannhausen ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Grund der Kontrolle war, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, so die Polizei in ihrem Bericht. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 32-jährige Nutzer des E-Scooters sichtlich nervös wurde. Daraufhin wurde der Mann selber auch kontrolliert und die Polizisten konnten eine kleine Menge Amphetamin in seiner Jacke finden. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln. (AZ)