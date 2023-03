Rotary-Club Thannhausen setzt beeindruckendes Zeichen für die Menschlichkeit

Bei der Adventskalender-Aktion des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen kamen 8000 Euro für den guten Zweck zusammen. Auch die Kartei der Not erhält eine Spende.

Bereits zum achten Mal brachte Peter Vohle für den Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen die große Adventskalenderaktion auf den Weg. Zum Ausklang des Jahres 2022 hieß es wieder „Gewinnen und Gutes tun“. In der anhaltend schwierigen Zeit wollten die Rotarierinnen und Rotarier bewusst ein Zeichen der Menschlichkeit setzen (wir berichteten). Jetzt wurde der Erlös der Aktion bei einem Fototermin symbolisch übergeben.

Auch bei der jüngsten Aktion kam der Erlös wieder dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, dem Kinderschutzbund Thannhausen und der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute. Kinderhospiz und Kinderschutzbund erhalten je 3000 Euro, die Kartei der Not 2000 Euro. Auch diesmal lag der Erlös der Aktion bei insgesamt 8000 Euro.

Peter Vohle dankt den Sponsoren des Adventskalenders

Die Adventskalender lagen wieder in verschiedenen Geschäften in Thannhausen und Krumbach aus und konnten für einen guten Zweck erworben werden. Zu gewinnen gab es, wie Vohle erklärte, "über 135 wertvolle und interessante Preise". Darunter sind ein Zehn-Gramm-Goldbarren, Reisegutscheine, ein Golf-Schnupperkurs sowie eine dreitägige Reise in eines der schönsten Hotels in Prag.

Peter Vohle aus Thannhausen organisiert seit 2015 die Rotary-Adventskalender-Aktion. Foto: Sammlung Vohle

Vohles herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und Freunden, die durch diese großzügigen Spenden die achte Auflage des Adventskalenders ermöglicht hätten. Dass sie sich in dieser schwierigen Zeit wieder beteiligten, sei eine schöne Geste. Das Bild für den Kalender 2022 war von der Schülerin Theres Kapfer aus Thannhausen gemalt worden. Peter Vohle hat die Kalenderaktion erstmals im Advent des Jahres 2015 auf den Weg gebracht. Vohle freut sich über die große Resonanz, die es auch diesmal bei der Adventskalender-Aktion gab.

Der Adventskalender des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen ist ab Donnerstag, 10. November, erhältlich. Foto: Sammlung Vohle

Peter Vohles Einsatz wurde von den jeweiligen Präsidentinnen und Präsidenten des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen wiederholt mit Nachdruck gewürdigt. Aktueller Präsident ist Martina Schmid-Busse.

