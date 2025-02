Rotary Club Thannhausen spendet 13.000 Euro für gute Zwecke

Die Adventskalender Aktion 2024 des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen endet wieder äußerst erfolgreich. Mit der Übergabe der Schecks und gleichzeitigen Überweisungen von 3000 Euro an den Kinderschutzbund Thannhausen, ebenso 3000 Euro ans Kinder-Hospiz in Bad Grönenbach und 2000 Euro an die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, bedankt sich der Organisator des Adventskalenders, Peter Vohle, bei allen Beteiligten und Käufern des Adventskalenders. „Weitere 5000 Euro können wir den Schwestern des Klosters Ursberg für soziale Projekte zukommen lassen. Ohne Sponsoren, Spender und Käufer des Adventskalenders wäre das alles nicht möglich“, so Vohle. Das Foto zeigt die Vorstandsmitglieder des Rotary Clubs.(AZ)

