Rotor für Bagerschaufel wird abmontiert und entwendet

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 4500 Euro. Zur Aufklärung des Falls bittet sie um Zeugenhinweise.

An einem Bagger wurde in der Zeit von Freitag, 12. Uhr bis Montag, 8.40 Uhr der Rotor für die Baggerschaufel abmontiert und anschließend entwendet. Der Bagger stand laut Polizei zur Tatzeit in einem Graben an der B 300 rund 500 Meter östlich des Kreisverkehrs an der Bahnhofstraße in Thannhausen. Das entwendete Bauteil hat einen Wert von etwa 4500 Euro und ein Gewicht von circa 400 Kilogramm. Zum Abtransport war ein geeignetes Fahrzeug beziehungsweise Anhänger notwendig. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-111, melden. (AZ)