Sanierung der Mittelschule Thannhausen: Schulverband diskutiert emotional

Plus Die Sanierung der Thannhauser Mittelschule wird teuer. Im Schulverband gibt es Meinungsverschiedenheiten zur Finanzierung. Vor allem aus Ziemetshausen kommt Kritik.

Von Markus Landherr

Die Planungen für die Generalsanierung der Thannhauser Mittelschule schreiten voran. Nach derzeitigem Stand sollen die Bauarbeiten im September 2025 beginnen. In der jüngsten Sitzung des Schulverbands, dem die Gemeinden Thannhausen, Balzhausen, Münsterhausen, Ursberg, Aichen und Ziemetshausen angehören, wurde jetzt das Materialkonzept vorgestellt. Hier herrschte Einigkeit bei den Verbandsmitgliedern. Beim angedachten Finanzierungsmodell für die rund 24 Millionen Euro teure Baumaßnahme wurde es hingegen emotional.

Fassade mit Faserzementplatten analog zur Turn- und Schwimmhalle

Andreas Engelhart vom beauftragten Architekturbüro Obel aus Donauwörth präsentierte die ausgewählten Materialien, die an der Mittelschule zum Einsatz kommen sollen. Das Schulgebäude, die Turnhalle und das Hallenbad bildeten eine gestalterische Einheit, sagte Engelhart. So soll das Schulgebäude, analog zur Turn- und Schwimmhalle eine hinterlüftete Fassade mit Faserzementplatten erhalten. Sie ersetzen die bisherigen Betonfassaden, die im Rahmen der energetischen Sanierung nicht zu halten sind. Im Innenbereich, insbesondere in den Klassenzimmern und den angrenzenden Räumen sollen vor allem helle und warme Materialien zum Einsatz kommen. Ein Linoleum-Fußboden, die Decke aus einer geräuschdemmenden Holzwolle-Leichtbauplatte und eine Pfosten-Riegel-Fassade aus Holz und Aluminium sorgen für eine wohnliche Atmosphäre.

