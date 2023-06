Golfturnier setzt ein besonderes Zeichen der Mitmenschlichkeit

Plus Beim Turnier des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen kamen 8800 Euro für den guten Zweck zusammen. Unterstützt wird auch die Kartei der Not.

Golfen und dabei Gutes tun: So könnte man die jüngste Aktion des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen umschreiben. Beim großen Benefizturnier im Bereich des Golfclubs Schloss Klingenburg kam ein Spendenbetrag von insgesamt 8800 Euro zusammen. Bedacht werden die Stiftung Männergesundheit, die Aktion Shelterbox und die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Claudia Prommersberger-Fischer und Peter Vohle, die das Turnier maßgeblich organisiert haben, freuen sich sehr über dieses großartige Ergebnis. Im kommenden Jahr wird die Aktion ihre Fortsetzung finden, der Termin für das Turnier 2024 steht bereits fest.

1000 Euro für die Kartei der Not - der Spendenbetrag, der dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung und ihrer Lokalausgaben zugutekommt, wurde jetzt von Peter Vohle und Claudia Prommersberger-Fischer symbolisch übergeben. Beide sind seit vielen Jahren passionierte Golfer und häufig auf der Anlage von Schloss Klingenburg aktiv. Dies sei eine der schönsten Anlagen, die sie kennen, betonen beide im Gespräch mit unserer Redaktion.