Schülerin erleidet bei Unfall leichte Verletzungen

Zwölfjährige wird von einem Wagen touchiert. Die Verletzungen mussten glücklicherweise nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Eine Zwölfjährige wollte am Freitagmorgen auf dem Nachhauseweg von der Schule die Ursberger Straße in Thannhausen überqueren. Hierzu lief sie zwischen zwei verkehrsbedingt stehenden Bussen hindurch. Auf der anderen Fahrbahnhälfte fuhr eine 67-jährige Pkw-Lenkerin langsam an den Bussen vorbei und touchierte laut Polizei trotz Bremsung die unvermittelt zwischen den Bussen hervorkommende Schülerin. Diese erlitt hierbei leichte Verletzungen, welche laut Rettungsdienst nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. (PI Krumbach)