Schulwegsicherheit: Kann Ampel in Thannhausen versetzt werden?

Plus Der Stadtrat Thannhausen plädierte einstimmig für die Baumaßnahme und zeigt Umsetzungsmöglichkeiten auf. Wer den jetzigen Schulweg als potenziell gefährlich ansah.

Die Thannhauser Stadtverwaltung hat bereits mit dem Staatlichen Bauamt in Krumbach Kontakt aufgenommen zu diesem Thema. Die Behörde, die sich auch mit dem Bauabschnitt II des Ausbaus der Christoph-von-Schmid-Straße befasst, sieht es für möglich an, die Ampel zu versetzen, benötigt dafür aber noch eine Stellungnahme der Stadt Thannhausen und eine Entscheidung des Stadtrates.