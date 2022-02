Thannhausen

vor 42 Min.

Schwäbisches Hilfsprojekt für Malawi braucht langen Atem

Anschaffung von Lernmitteln und Schulmobiliar für 850 Schüler: Das war in in Maryview im Süden von Malawi nur dank der finanziellen Hilfe aus Schwaben möglich.

Plus Was der neue Verein „Schwäbische Aufbauhilfe für Malawi“ geleistet und sich vorgenommen hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Bisweilen zieht Diakon Alois Held aus Thannhausen im Gespräch über die von ihm initiierten Malawi-Hilfsaktionen den Vergleich mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg, wo er selbst lange gearbeitet hat. In der Tat gibt es Parallelen zwischen der großen schwäbischen Sozialeinrichtung für Menschen mit Behinderungen und dem, was in Chisombezi, im Süden des südostafrikanischen Staates Malawi entsteht. Hier betreuen SBVM-Schwestern („Dienerinnen der hl. Jungfrau Maria“) taubblinde Kinder im landesweit bislang einzigen Zentrum für Kinder mit dieser doppelten Einschränkung. Nach und nach sollen hier ein neues Klostergebäude, ein Wohnheim für Kinder mit Behinderung, ein Heim für AIDS-Waisen, Werkstätten und eine Landwirtschaft entstehen. Die großen Pläne schrecken Alois Held, den Vater des gleichnamigen Thannhauser Bürgermeisters, nicht. Man brauche eben den langen Atem und Gottes Hilfe, meint er, das sei in Ursberg nicht anders gewesen, wo Dominikus Ringeisen sich 1884 nach dem Erwerb des ehemaligen Klosters erst einmal das bescheidene Ziel gesetzt hatte, menschenwürdige Bedingungen für 20 Menschen mit Behinderung zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen