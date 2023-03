Schwimmabzeichentag in Thannhausen: Damit kein Kind untergeht

Plus Nach drei Jahren gab es in Thannhausen mit der Wasserwacht wieder den Schwimmabzeichentag der Realschule. Corona hatte vieles ausgebremst.

Vor sieben Jahren wurde an der Realschule Thannhausen die Projektwoche Schwimmen ins Leben gerufen: Alle Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen trainieren daraufhin, ein Schwimmabzeichen abzulegen. Beim Schwimmabzeichentag, sozusagen dem Finale, werden diese von der Wasserwacht abgenommen. Hintergrund ist der: In Deutschland können immer weniger Kinder sicher schwimmen. Wann ist man eigentlich eine sichere Schwimmerin oder ein sicherer Schwimmer und wie ist das definiert? Ralf Vetter, Schwimmkursleiter bei der Wasserwacht Thannhausen, erklärt: „Wenn man das Bronzene Schwimmabzeichen hat. Die Eltern sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder bis zum Ende der vierten Klasse dieses Schwimmabzeichen ablegen.“ Corona, Lockdown und geschlossene Bäder machten jedoch vieles gar nicht oder nur mit großen Einschränkungen möglich.