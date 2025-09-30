Segnung eines Straßenkreuzes in Thannhausen

Vor Kurzem wurde zum Fest der Kreuzerhöhung das Straßenkreuz bei der Kieswaage von Karl Miller in der Edelstetter Straße von Pfarrer Florian Bach im Rahmen einer feierlichen Andacht gesegnet. Auf Initiative von Pfarrer Karl B. Thoma war das Kreuz und der dazugehörige Platz von der Familie Karl Miller neu gestaltet worden. Die musikalische Umrahmung erfolgte durch das Veeh-Harfen-Ensemble unter der Leitung von Pia Schlittenbauer. Laut Pfarrer Bach handelt es sich um ein wunderbares Kreuz, von welchem Segen ausgeht für alle, die an Jesus glauben. Das Kreuz sei ein Ausdruck echten christlich gelebten Glaubens. Pfarrer Bach segnete sowohl das Kreuz als auch den dazugehörigen Platz im Vertrauen auf Jesus, der uns nahe sein will, vor allem auch wenn Schwierigkeiten auftreten. Das Straßenkreuz ist laut Pfarrer Thoma ein Dankeskreuz der Familie Karl Miller für die positive Entwicklung ihres Unternehmens und ein Ausdruck ihres Gottvertrauens und ihres Glaubens. Pfarrer Thoma unterstützte die Neugestaltung des Kreuzes samt Platz. Das Kreuz strahle eine wunderbare Ruhe aus und lade zum Verweilen ein. Er habe das Kreuz in sein Buch " Glaubenszeugnisse am Wegesrand" aufgenommen. Die Familie Miller bedankte sich zum Schluss bei Pfarrer Bach für die Segnung und Pfarrer Thoma für die tatkräftige Unterstützung bei der Neugestaltung des Kreuzes und allen, die zur Andacht gekommen waren. Eine kleine Brotzeit wurde ausgegeben und um Spenden für den von Diakon Alois Held gegründeten Verein "Schwäbische Aufbauhilfe für Malawi " gebeten.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!