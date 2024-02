Thannhausen

Seit 40 Jahren gibt es ein günstiges Essen für den schmalen Geldbeutel

Plus Eine Einrichtung der Thannhauser evangelischen Kirchengemeinde feiert 40-jähriges Bestehen. Was die Mahlzeitgemeinde leistet und wie sie Menschen zusammenführt.

Eine segensreiche Einrichtung der Thannhauser evangelischen Kirchengemeinde feiert im Februar ihr 40-jähriges Bestehen. Es ist die Mahlzeitgemeinde, die jeden Donnerstagmittag ab 12 Uhr vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Thannhausen, gleich welcher Konfession, für wenig Geld ein dreigängiges Menü bietet. Die verantwortlichen Frauen in der Küche verstanden es von jeher und verstehen es auch heute noch, mit gebotenem geringen finanziellen Aufwand ihren Essensgästen einen abwechslungsreichen und durchaus gesunden Mittagstisch anzubieten.

Das Menü in der Mahlzeitgemeinde kostete anfangs drei Mark, der Preis musste natürlich im Laufe der Zeit in kleinen Schritten angehoben werden und beträgt heute, nach 40 Jahren, sieben Euro – auch für einen schmalen Geldbeutel konkurrenzlos günstig, für das, was den Gästen hier jede Woche geboten wird.

