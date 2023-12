Senior übersieht beim Abbiegen den Gegenverkehr in Thannhausen

Erheblicher Blechschaden ist bei einem Verkehrsunfall aus Unachtsamkeit in Thannhausen entstanden. Wie das Ganze am Samstag passierte.

Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist entstanden bei einem Verkehrsunfall in Thannhausen am Samstagvormittag. Laut Polizei war ein 73-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bürgermeister-Raab-Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 57-Jährigen gesteuert wurde. Beim dann folgenden Zusammenstoß lösten an beiden Autos die Airbags aus. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt, so die Polizei. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Thannhausen übernahm vor Ort Verkehrslenkungsmaßnahmen. (AZ)

