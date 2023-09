Seniorin begeht Fahrerflucht in Thannhausen, Polizei ermittelt sie

Eine 81-jährige Autofahrerin rammt einen Wagen auf einem Parkplatz in Thannhausen und begeht Fahrerflucht. Mithilfe eines Zeugen kann die Polizei die Seniorin ermitteln.

Am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr ist eine 81-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen beim rückwärtigen Ausparken gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Sie entfernte sich laut Polizeibericht daraufhin, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge, welcher den Unfall beobachten konnte, merkte sich das Kennzeichen der Fahrzeugführerin und trug somit zum Ermittlungserfolg bei. An den beiden Pkw entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die 81-jährige Fahrzeugführerin erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)