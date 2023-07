Thannhausen

Signal-Iduna eröffnet Versicherungsbüro in Thannhausen

Plus Seit mehr als drei Jahren befindet sich die Bezirksdirektion in der Edmund-Zimmermann-Straße 2. Die offizielle Eröffnung erfolgt also mit Verspätung.

Von Peter Wieser

Der Einzug in die Räumlichkeiten, das neu errichtete Gebäude, in dem sich früher der „Kreuzwirt“ befand, erfolgte eigentlich schon im April 2020. Zuvor und nach dem Umzug von Krumbach nach Thannhausen war die Signal-Iduna-Agentur, die einzige im Landkreis Günzburg, in der Bahnhofstraße 6, schräg gegenüber. Nun war die offizielle Eröffnung – wenn auch etwas verspätet. Andererseits wiederum passend für ein kleines Jubiläum für Inhaber Daniel Vieira: zehn Jahre Selbstständigkeit im Versicherungsgeschäft – deswegen auch der Luftballon mit der Zahl zehn an der Wand.

Mit dem Neubau des Geschäftshauses habe sich die Möglichkeit ins Erdgeschoss zu ziehen eröffnet, so Viera. Der in Ziemetshausen lebende gebürtige Thannhauser hatte als Azubi bei der Signal-Iduna-Gruppe begonnen und sich 2013 direkt nach seiner Ausbildung für den Weg der Selbstständigkeit entschieden. Sein Ziel sei gewesen, mit einer Signal-Iduna-Agentur im Landkreis Günzburg und damit zentral zwischen Augsburg und Ulm präsent zu sein. Betreut werden mittlerweile mehr als 3000 Privat- und Gewerbekunden. Dass dies alles so funktioniert habe, das liege hauptsächlich an seinem Team, an Agenturpartner Manuel Saumweber und vor allem an seiner Frau Julia, betonte Viera.

