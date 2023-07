Thannhausen

Silo-Kühlung läuft bis Sonntag weiter: Das ist der Zwischenstand

Plus Ein Teil der Feuerwehr bleibt über das Wochenende auf dem Firmengelände in Thannhausen. So hat die Stickstoffeinspeisung mittels eines Spezialgeräts bisher geklappt.

Von Sophia Huber

Im Vergleich zu anderen Geräten der Feuerwehr kommt der sogenannte Stickstoffverdampfer eher selten zum Einsatz. Doch wenn, dann läuft er in manchen Fällen gleich mehrere Tage lang. So wie aktuell in Thannhausen. Das Spezialgerät gibt es in Bayern nur bei den Berufsfeuerwehren in Würzburg und Regensburg, Letztere reiste am Donnerstag zur Bekämpfung eines Silobrands in den Landkreis Günzburg an. Am Morgen hatte ein technischer Defekt in einer Anlage auf einem Werksgelände in der Thannhauser Mühlstraße eine Hitzeentwicklung in einem Silo verursacht. Bis zu 140 Männer und Frauen waren zum Höhepunkt des Einsatzes vor Ort, um das Glutnest in der Anlage in den Griff zu bekommen. Auch am Freitag gehen die Arbeiten weiter.

Ein Rückblick: Um den Behälter herunterzukühlen, wurde zunächst CO₂, das von den Feuerwehren Günzburg und Augsburg angeliefert wurde, von oben eingeleitet. Seit den späten Abendstunden des Donnerstags läuft die Einspeisung von gasförmigem Stickstoff. Dieser soll den Sauerstoffgehalt im Silo so weit senken, dass man dieses am Ende leeren kann. Denn das Problem: Bei brennbarem Lagergut besteht die Gefahr einer Staubexplosion.

