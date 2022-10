Smartphone an der Mittelschule Thannhausen gestohlen

Ein Elfjähriger spielt auf dem Pausenhof an der Mittalschule in Thannhausen und legt sein Smartphone ab, kurze Zeit später ist es weg.

In der Mittelschule Thannhausen hat am Freitagnachmittag jemand das Smartphone eines 11-Jährigen gestohlen. Der Junge spielte im Innenhof mit drei Mitschülern und legte sein Handy gegen 13.15 Uhr auf einer Treppe ab. Gegen 14 Uhr bemerkte er, das jemand das Handy genommen hatte. Konkrete Hinweise hat die Polizei noch nicht, allerdings hatten die Schüler zwischendurch zwei unbekannte Mädchen bemerkt, die in der Nähe des Handys waren. Die Polizei teilt mit, dass möglicherweise noch weitere Schüler auf dem Gelände waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Krumbacher Polizei unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. Der Wert des Handys beträgt ungefähr 200 Euro.(AZ)