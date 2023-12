Smartphone Sprechstunde entfällt

Die monatliche Smartphone Sprechstunde für Senioren der AWO Thannhausen wird am 27. Dezember wegen der Weihnachtszeit entfallen. Am 31. Januar wird die kostenfreie Sprechstunde wieder von 14 bis 16 Uhr in der Familieninsel in Thannhausen (Max-Planck-Straße 2, 86470 Thannhausen) bei Kaffee und Kuchen stattfinden. Die Unterstützung in Sachen Smartphone, Tablet und Laptop wird jeden letzten Mittwoch im Monat angeboten. Wer hier als Helfer unterstützen möchte, meldet sich bitte unter der Nummer 0176/95829708. (AZ)