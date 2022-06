Das sind Thannhausens erfolgreichste Sportler

Plus 34 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler wurden von ihrer Heimatstadt Thannhausen speziell gewürdigt. Viele Meisterinnen und Meister sind darunter.

„Ich halte es für einen guten Brauch, dass die Stadt eine Ehrung durchführt, um besondere Leistungen zu würdigen. Ihre Leistung macht auch die Stadt stolz, denn mit Ihrem Erfolg tragen Sie den Namen der Stadt Thannhausen nach außen und Sie sind daher bei sportlichen Wettkämpfen Repräsentanten unserer Stadt“. Diese Worte von Bürgermeister Alois Held bei der traditionellen Sportlerehrung im Foyer des Rathauses galten 34 erfolgreichen Sportlern der Mindelstadt, die in den letzten drei Jahren durch besondere Leistungen und überregionale Erfolge auf sich aufmerksam gemacht haben.