So kann die Feuerwehr Thannhausen künftig Gefahren begegnen

Plus Was die neue Drehleiter der Thannhauser Feuerwehr kann und warum sie trotz ihres Preises eine gute Investition darstellt.

Über vier Jahre hinweg waren Gespräche und Verhandlungen nötig gewesen. Schließlich war die Bestellung zu erarbeiten, für die eine europaweite Ausschreibung durchzuführen war. Ein Jahr dauerte die Bauzeit, einen Sommer lang unterzogen sich die Aktiven der Einführung und den Trainingsmaßnahmen. Endlich konnte am Freitag die neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen gesegnet und offiziell in Betrieb genommen werden.