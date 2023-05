Thannhausen

vor 53 Min.

So machten sich vier Persönlichkeiten für Thannhausen verdient

Vier silbern glänzende Medaillen verlieh die Stadt Thannhausen an verdiente Bürgerinnen und Bürger. Dreimal die Christoph-von-Schmid-Medaille und einmal die Bürgermedaille beim Festakt 70 Jahre Stadt Thannhausen.

Plus Beim Festakt: 70 Jahre Stadt Thannhausen werden vier silberne Medaillen verliehen. Was die Geehrten Gertraud Rugel, Michael Wassermann, Josef Kirschenhofer und Manfred Göttner für die Stadt tun.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Silbern glänzte es am Donnerstagabend neben dem Rednerpult im Festsaal des historischen Rathauses der Stadt Thannhausen. Ausgelegt auf einem Tisch warteten vier Medaillen samt Urkunden darauf, an verdiente Thannhauser Persönlichkeiten vergeben zu werden. Da eine öffentliche Verleihung im festlichen Rahmen in der Corona-Zeit nicht möglich wahr, wählte Bürgermeister Alois Held nun gerne den Festakt zum 70-jährigen Bestehen der Stadtrechte Thannhausens, um dies nachzuholen.

Ehrungen Thannhausen Umrahmt von den beiden Bürgermeistern Alois Held (rechts) und Gerd Olbrich wurden für besondere Verdienste von der Stadt Thannhausen geehrt: (von links) Josef Kirschenhofer, Michael Wassermann, Gertraud Rugel und Stadtrat Manfred Göttner. Foto: Annegret D�ring

Die Christoph-von-Schmid-Medaille wird in Thannhausen seit 1994 von der Stadt insbesondere für soziale Verdienste verliehen und geht zurück auf einen Hauptausschussbeschluss, erklärte der Bürgermeister dem Festpublikum. Die Medaille selbst zeigt auf einer Seite Christoph von Schmid und auf der anderen das Stadtwappen und ist in Silber geprägt. Verlihen wurde sie Gertraud Rugel, Josef Kirschenhofer und Michael Wassermann. In kleinen Zusammenfassungen lobte Alois Held das große Engagement der drei Thannhauser Persönlichkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen