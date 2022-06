So möchte Thannhausen den Klimaschutz voranbringen

Plus Die Stadt Thannhausen nimmt am European Energy Award teil. Warum eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Anton-Höfer-Grundschule derzeit jedoch ausgebremst wird.

Die Stadt Thannhausen hat jetzt ein Klima-Team. Das ist die Voraussetzung zur Teilnahme am European Energy Award (eea). Dieses internationale Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument unterstützt Landkreise und Kommunen auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz und der Verringerung von Treibhausgas-Emissionen. Bundesweit nehmen aktuell über 260 Gemeinden und Städte sowie rund 50 Landkreise am eea teil. Im vergangenen Jahr hatte sich der Umweltausschuss für eine Teilnahme ausgesprochen.